Terremoto in Algeria, avvertito anche in Italia (Di giovedì 18 marzo 2021) Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata all'1:04 al largo dell'Algeria a una profondità di 13 km. Lo segnala l'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia (Ingv). Poco dopo (all'1.17) è seguita una replica di assestamento di magnitudo 5.3 a 10 km di profondità. La scossa è stata avvertita anche in Sardegna e Liguria. In molti hanno condiviso sui social di aver sentito il Terremoto.

