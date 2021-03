Terremoto Algeria – Forte scossa magnitudo 6.2 a largo della costa (Di giovedì 18 marzo 2021) Una Forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata alle 00:04 ora locale (l’1:04 in Italia) davanti alla costa dell’Algeria. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 20 km da Bejaia. Leggi su periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) Unadidi6.2 è stata registrata alle 00:04 ora locale (l’1:04 in Italia) davanti alladell’. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 20 km da Bejaia.

