Tempesta D'Amore, anticipazioni tedesche: Christoph droga Ariane (Di giovedì 18 marzo 2021) Le anticipazioni tedesche di Tempesta D'Amore si soffermano sulla nuova love story che è nata tra le mura lussuose del Furstenhof. Si tratta della coppia formata da Christoph e Selina, la migliore amica di Ariane. La loro relazione sarà intensa e travolgente, ma allo stesso tempo crudelmente ostacolata dagli sporchi intrighi dell'ex compagna del signor Saalfeld. L'albergatore, quando scoprirà che la donna di cui si è innamorato è una carissima amica di Ariane, la metterà all'allerta. Selina prenderà a cuore i suoi consigli, oppure difenderà la sua ex compagna di classe? anticipazioni tedesche Tempesta D'Amore: Christoph sempre più interessato a Selina Christoph ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 marzo 2021) LediD'si soffermano sulla nuova love story che è nata tra le mura lussuose del Furstenhof. Si tratta della coppia formata dae Selina, la migliore amica di. La loro relazione sarà intensa e travolgente, ma allo stesso tempo crudelmente ostacolata dagli sporchi intrighi dell'ex compagna del signor Saalfeld. L'albergatore, quando scoprirà che la donna di cui si è innamorato è una carissima amica di, la metterà all'allerta. Selina prenderà a cuore i suoi consigli, oppure difenderà la sua ex compagna di classe?D'sempre più interessato a Selina...

