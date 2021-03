Teen Parade AstroLav | Il lavoro spiegato dagli adolescenti! Seguilo con i tuoi studenti e aiutali a orientarsi nell’universo del lavoro

Advertising

ANMIL_nazionale : Appuntamento con la quarta edizione di “Teen Parade – Il #lavoro spiegato dagli #adolescenti“, fino al 26 marzo 202… - AzioneSunt : RT @MinLavoro: Oggi alle 17.00 prima puntata - dedicata allo #SmartWorking - di Teen Parade AstroLav, la serie web… - InfogioGe : RT @MinLavoro: Oggi alle 17.00 prima puntata - dedicata allo #SmartWorking - di Teen Parade AstroLav, la serie web che guida le ragazze e i… - Italia_Tricolor : Oggi è andata in onda la prima puntata di una web serie di nome teen parade Astro lav #EvangelistaGiuseppe - GiusEvangelista : Oggi è andata in onda la prima puntata di una web serie di nome teen parade Astro lav #EvangelistaGiuseppe @ Mini… -

Ultime Notizie dalla rete : Teen Parade

Orizzonte Scuola

Con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Radioimmaginaria torna per il quarto anno consecutivo con l'evento "- il lavoro spiegato dagli adolescenti". Per necessità rinnovato nella forma, l'evento si trasforma in una web series di 10 episodi tematici. Radioimmaginaria, la radio e network europeo ...... che colpirono soprattutto il membro più giovane della famiglia, Andy Gibb, exidol ... un'immagine del documentario Dall'anonimato alla fama e dagli allori delle hitall'ostracismo, The Bee ...