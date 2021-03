Teatri di Bari, da domani distribuzione di viveri per i lavoratori dello spettacolo in difficoltà Con il Banco delle Opere di Carità (Di giovedì 18 marzo 2021) Di seguito il comunicato: Da venerdì 19 marzo sarà operativa la collaborazione tra Teatri di Bari e Banco delle Opere di Carità di Bari, che a livello territoriale fornisce derrate alimentari alle persone in difficoltà, attraverso centri di distribuzione locali, come parrocchie, mense, ecc. Un’operazione realizzata grazie al programma comunitario FEAD – Fondo di aiuti europei agli indigenti, che sostiene gli interventi nei paesi dell’Unione Europea per fornire cibo e /o un’assistenza materiale. Da quest’anno, attraverso la convenzione sottoscritta a gennaio dai Teatri di Bari, gli spazi del Teatro Kismet di Bari saranno messi a disposizione per la distribuzione dei ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 18 marzo 2021) Di seguito il comunicato: Da venerdì 19 marzo sarà operativa la collaborazione tradididi, che a livello territoriale fornisce derrate alimentari alle persone in, attraverso centri dilocali, come parrocchie, mense, ecc. Un’operazione realizzata grazie al programma comunitario FEAD – Fondo di aiuti europei agli indigenti, che sostiene gli interventi nei paesi dell’Unione Europea per fornire cibo e /o un’assistenza materiale. Da quest’anno, attraverso la convenzione sottoscritta a gennaio daidi, gli spazi del Teatro Kismet disaranno messi a disposizione per ladei ...

