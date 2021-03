Tanzania in lutto: è morto il presidente John Magufuli (Di giovedì 18 marzo 2021) Il presidente della Tanzania, John Magufuli, è morto a causa di problemi cardiaci: lo ha reso noto la vicepresidente del Paese. Era salito agli onori della cronaca per le sue politiche negazioniste in merito alla pandemia. (screenshot video)John Pombe Joseph Magufuli, il presidente della Tanzania, è morto ieri, mercoledì 17 marzo, in un ospedale di Dar es Salaam per complicanze al cuore. Aveva 61 anni. Lo ha annunciato in televisione la vicepresidente del Paese, Suluhu Samia Hassan, che diventerà la sua succeditrice, come previsto dalla Costituzione. In molti in Tanzania sostenevano che Magufuli fosse morto già da ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 marzo 2021) Ildella, èa causa di problemi cardiaci: lo ha reso noto la vicedel Paese. Era salito agli onori della cronaca per le sue politiche negazioniste in merito alla pandemia. (screenshot video)Pombe Joseph, ildella, èieri, mercoledì 17 marzo, in un ospedale di Dar es Salaam per complicanze al cuore. Aveva 61 anni. Lo ha annunciato in televisione la vicedel Paese, Suluhu Samia Hassan, che diventerà la sua succeditrice, come previsto dalla Costituzione. In molti insostenevano chefossegià da ...

