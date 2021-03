Taiwan | corsa al cambio di nome | il motivo

(Di giovedì 18 marzo 2021) Oltre 150 cittadini si sono recati all'anagrafe per cambiare il loroin Salmone: il tutto per un po' di sushi gratis. Sushi gratis ai signori “Salmone”, ma scoppia il caos: interviene il governo su Notizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Taiwan corsa

askanews

... nei paesi che rappresentano una cintura strategica intorno alla Cina,, Giappone, Okinawa, ... La Cina, infatti, appare decisamente orientata più che ad aprire una nuova dissennataagli ...... ma addirittura candeggiata, ecco che qualcuno ha posto un interrogativo: non sarà che questa...dall'insediamento di Joe Biden ha transitato già per tre volte nello stretto fra la Cina e, ...Circa 150 persone sono corse all'anagrafe per usufruire della promozione: una cena all-you-can-eat in omaggio insieme a cinque amici ...Dopo essere stato rimosso da Steam e GOG, l'horror taiwanese Devotion è finalmente in vendita. Riassumiamo tutta la vicenda.