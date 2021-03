Taibi | «Milan e Manchester United alla pari ma passano i rossoneri»

(Di giovedì 18 marzo 2021) Massimoparla della gara che lo vede quale doppio ex,: ecco le dichiarazioni dell’ex portiere Massimoè uno dei doppi ex di. Le sue parole a La Gazzetta Dello Sport in vista del ritorno degli ottavi di Europa League. PASSAGGIO DEL TURNO – «Per il risultato dell’andata direi, ma senza niente di scontato. Anzi, fossi in loro non sarei tranquillo. Sono due squadre che si equivalgono, che hanno un percorso simile: entrambe seconde in campionato, entrambe alle prese con tanti infortunati, entrambe ben organizzate. La differenza la faranno i dettagli, e con San Siro vuoto viene meno un’altra componente chiave: in più loin trasferta gioca sempre senza ...

Colche crede tanto nel giovane centravanti. IL FUTURO DI RIVAS - Più grande l'honduregno, ... Il ds dei calabresi,, si è espresso in settimana. 'L'Inter punta su di lui, sarà difficile ...... Pagliuca Peruzzi e Toldo - queste le parole di Massimo, direttore sportivo della Reggina ed ex portiere, fra le tante, die Manchester United , ai microfoni de 'Il Sogno Nel Cuore', ...