Svegliati amore mio | la nuova fiction con Sabrina Ferilli dal 24 marzo su Canale 5

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo il successo della miniserie L'strappato, a distanza di due anniritorna protagonista di unadiretta dalla coppia Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Si tratta dimio, che andrà in onda in tre puntate su5 a partire da mercoledì 24. Interamente girata tra settembre e dicembre 2020, tra Roma, Ostia e Colleferro, la miniserie prevedeva anche alcune scene in Puglia, ma a causa della seconda ondata di contagi da Covid-19, si è deciso di evitare degli spostamenti, che avrebbero potuto mettere a rischio l'intera produzione. La storia di Nanà, una mamma alla ricerca della verità Ambientata in una cittadina vicina al mare, la...

Advertising

roraxwalls : @lindavisintini @everywh3re amore mio carissmo SI SA CHE SI USA SEMPRE IL PRIMO CAZZO DI PRONOME SCRITTO IL BIO se… - fainformazione : Svegliati Amore Mio, anticipazioni prima puntata Mercoledì 24 Marzo 2021 - Spettegolando Svegliati Amore Mio (che… - fainfocultura : Svegliati Amore Mio, anticipazioni prima puntata Mercoledì 24 Marzo 2021 - Spettegolando Svegliati Amore Mio (che… - sweetlittlebe4r : arrivare a 18 anni e non sapere cosa sia il clitoride e dove sia cioè amore svegliati?? - edjlazar : RT @Rebeka80721106: @PasqualeTotaro 'Pensa. Ne sei capace. Ti prego, pensa, svegliati. Credi in qualche forza benefica al di fuori del tuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Svegliati amore

La cosa certa è che DayDreamer non va in onda oggi, 17 marzo, e lo stesso accadrà nelle prossime settimane al mercoledì visto che la serata sarà occupata da Sabrina Ferilli e... non a caso, l'ha portata anche ad essere tra i giudici dell'ultima edizione di Tu Sì Que Vales: L'ospitata ad Amici sarà per Sabrina Ferilli anche occasione per lanciaremio, la ...Sabrina, dopo il successo di “L’amore strappato”, che raccontava la drammatica vicenda di un errore giudiziario nell’adozione di una bambina, la ritroviamo in un’altra serie di forte impatto che la ...“Pesciolino”, come la chiamano i genitori, è una atletica dodicenne, abilissima nuotatrice, in procinto di vincere l’ennesima gara. Proprio durante l’evento sportivo, Sara rischia di affogare per un m ...