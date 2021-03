Svedesi | juventine | lesbiche | incinte In Italia sono un “mostro” da sbattere in prima pagina

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 18 marzo 2021) Lina Hurtig e Lisa Lantz non hanno ancora ben chiaro se troneggiano sulladel Corriere della Sera (e di altri quotidiani nazionali) in quanto calciatrici, in quanto, in quanto, in quanto sposate, in quanto, in quanto gravide per fecondazione eterologa, o in quanto – che dio le perdoni –. Probabilmente per tutto il pacchetto. Una combo micidiale per la povera societàna, è comprensibile. Le due sventurate avrebbero conquistato quella posizione nella gerarchia delle nostre notizie anche solo per uno dei dettagli pruriginosi di cui sopra. La cronaca ci ricorda che le due donne diventarono “un simbolo” già nel 2019, “durante i Mondiali femminili di calcio in Francia, quando la foto di un loro bacio a bordo campo dopo ...