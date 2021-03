Suprematisti bianchi e cospirazionisti vandalizzano ripetitori per attaccare il governo Usa (Di giovedì 18 marzo 2021) Le informazioni su questi attacchi alle infrastrutture di telecomunicazioni in Usa emergono da un rapporto del NYPD pubblicato il 20 gennaio che The Incerpt ha potuto visionare negli ultimi giorni. Secondo le indagini questi attacchi sono da attribuire a gruppi estremisti (neonazisti, cospirazionisti e Suprematisti bianchi) che mirano a «diffondere la paura, interrompere i servizi essenziali e causare danni economici». Le azioni di danneggiamento dei ripetitori e delle celle telefoniche segnalate dal NYPD Intelligence Bureau comprendono cavi della fibra ottica tagliati e batterie di riserva dei siti wireless rimosse. LEGGI ANCHE >>> Cos’è l’etichetta “funzionario di Stato” che compare sull’account Twitter di Di Maio Attacchi per «fomentare una sfiducia generale nei confronti del governo Usa» ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 18 marzo 2021) Le informazioni su questi attacchi alle infrastrutture di telecomunicazioni in Usa emergono da un rapporto del NYPD pubblicato il 20 gennaio che The Incerpt ha potuto visionare negli ultimi giorni. Secondo le indagini questi attacchi sono da attribuire a gruppi estremisti (neonazisti,) che mirano a «diffondere la paura, interrompere i servizi essenziali e causare danni economici». Le azioni di danneggiamento deie delle celle telefoniche segnalate dal NYPD Intelligence Bureau comprendono cavi della fibra ottica tagliati e batterie di riserva dei siti wireless rimosse. LEGGI ANCHE >>> Cos’è l’etichetta “funzionario di Stato” che compare sull’account Twitter di Di Maio Attacchi per «fomentare una sfiducia generale nei confronti delUsa» ...

