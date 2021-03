Super Nintendo World, apre il mega - parco a Osaka (Di giovedì 18 marzo 2021) Ha aperto a Osaka, in Giappone, il parco a tema Nintendo, la cui inaugurazione stata ritardata a causa della pandemia. Si chiama Super Nintendo World e le sue installazioni e giostre sono ispirate al ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 18 marzo 2021) Ha aperto a, in Giappone, ila tema, la cui inaugurazione stata ritardata a causa della pandemia. Si chiamae le sue installazioni e giostre sono ispirate al ...

Advertising

Asgard_Hydra : Super Mario 3D All-Stars verrà rimosso dal mercato a fine mese, ricorda Nintendo - - jesusfraire : @SMetaldave64 Imagine. In super nintendo colors. - PokeMillennium : Il Super Nintendo World ha ufficialmente aperto in Giappone Articolo di @Francesc091 #PokemonMillennium… - GeekGoGenerati1 : Super Nintendo World: inaugurato oggi il parco divertimenti! #SuperNintendoWorld #Nintendo #nintendoworld - SkyLukeX1 : Grazie Super Mario Galaxy ( lo so che le stelle sono 121 ma col cazzo che rifaccio tutto il gioco con Luigi ... alm… -