"Studentessa, escort, per pagarmi l’università: guadagno fino a 6 mila euro al mese. (Di giovedì 18 marzo 2021) “Io, Studentessa, escort per pagarmi l’università da due anni: guadagno fino a 6 mila euro al mese, 5 anni e poi smetto. Non è prostituzione ma sex working”. A raccontarlo sul Corriere della Sera è una ventenne, universitaria fuori sede iscritta alla Facoltà di Economia. La giovane con “una storia comune e per niente ai margini” - dice il Corriere - racconta: “In strada ci sono le vittime della tratta, noi facciamo tutta un’altra cosa. Ci iscriviamo sui siti di incontri e ci proponiamo come sugar baby. Vendiamo esperienze e non c’è disparità di potere perché noi abbiamo la giovinezza, loro il denaro”. Non appuntamenti in web cam, ma incontri reali che possono durare uno o più giorni e che, a volte, prevedono anche trasferte: ecco cosa ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) “Io,perda due anni:a 6al, 5 anni e poi smetto. Non è prostituzione ma sex working”. A raccontarlo sul Corriere della Sera è una ventenne, universitaria fuori sede iscritta alla Facoltà di Economia. La giovane con “una storia comune e per niente ai margini” - dice il Corriere - racconta: “In strada ci sono le vittime della tratta, noi facciamo tutta un’altra cosa. Ci iscriviamo sui siti di incontri e ci proponiamo come sugar baby. Vendiamo esperienze e non c’è disparità di potere perché noi abbiamo la giovinezza, loro il denaro”. Non appuntamenti in web cam, ma incontri reali che possono durare uno o più giorni e che, a volte, prevedono anche trasferte: ecco cosa ...

