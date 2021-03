Steph Curry, infortunio al coggige: la situazione (Di giovedì 18 marzo 2021) Nonostante la vittoria, ottenuta sul filo di lana contro gli Houston Rockets, i Golden State Warriors non possono gioiere fino in porto per l’infortunio al coggice di cui è stato vittima Steph Curry. Steph Curry: quali sono le sue condizioni? Occorre aspettare l’esito degli esami strumentali per capire la reale entità dell’ infortunio e i relativi tempi di reupero. Il cestista dei Warriors, alla fine del terzo tempo di gioco, nel tentativo di effettuare una tripla, ha perso l’equilibrio sbattendo pesantemente il coggice sul terreno. Immediatamente sostituito, si è diretto negli spogliatoi sofferente in volto. Sino a quel momento, Curry si era reso protagonista di 18 punti, otto assist e un 2-11 dall’arco sufficiente a continuare a mantenere viva la striscia di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 marzo 2021) Nonostante la vittoria, ottenuta sul filo di lana contro gli Houston Rockets, i Golden State Warriors non possono gioiere fino in porto per l’al coggice di cui è stato vittima: quali sono le sue condizioni? Occorre aspettare l’esito degli esami strumentali per capire la reale entità dell’e i relativi tempi di reupero. Il cestista dei Warriors, alla fine del terzo tempo di gioco, nel tentativo di effettuare una tripla, ha perso l’equilibrio sbattendo pesantemente il coggice sul terreno. Immediatamente sostituito, si è diretto negli spogliatoi sofferente in volto. Sino a quel momento,si era reso protagonista di 18 punti, otto assist e un 2-11 dall’arco sufficiente a continuare a mantenere viva la striscia di ...

Advertising

SkySportNBA : NBA, infortunio al coccige per Steph Curry: Golden State trattiene il fiato. VIDEO - sportli26181512 : NBA, infortunio al coccige per Steph Curry: Golden State trattiene il fiato. VIDEO: Golden State trattiene il respi… - LicenzaAntonio : In un mondo senza Steph Curry - matiofubol : Incredibile, azzecco previsioni della free agency NFL con una percentuale superiore a quella di Steph Curry dalla l… - infoitsport : NBA, Nicolò Barella e il suo idolo LeBron James: 'Ronaldo è come lui, Messi è Steph Curry' -