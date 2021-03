Stefano D’Orazio, nasce la prima borsa di studio dedicata al batterista: lo “Young Pop Rock Music Award” (Di giovedì 18 marzo 2021) A qualche mese dalla scomparsa di Stefano D’Orazio nasce, ad opera di Diego Basso e Roby Facchinetti, la prima borsa di studio dedicata al batterista. Ideato dal Maestro Basso, direttore Artistico di Art Voice Academy e da Roby Facchinetti dei Pooh, lo Young Pop Rock Music Award omaggerà il Musicista scomparso dando una possibilità artistica ad un giovane talento. Istituita a partire dall’anno accademico 2021/2022, la borsa di studio sosterrà il percorso accademico in canto pop del beneficiario, consentendogli di ampliare le proprie capacità professionali e acquisire esperienza nelle modalità di gestione della propria performance in ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 marzo 2021) A qualche mese dalla scomparsa di, ad opera di Diego Basso e Roby Facchinetti, ladial. Ideato dal Maestro Basso, direttore Artistico di Art Voice Academy e da Roby Facchinetti dei Pooh, loPopomaggerà ilista scomparso dando una possibilità artistica ad un giovane talento. Istituita a partire dall’anno accademico 2021/2022, ladisosterrà il percorso accademico in canto pop del beneficiario, consentendogli di ampliare le proprie capacità professionali e acquisire esperienza nelle modalità di gestione della propria performance in ...

