Stasera in tv: film sul musicista italiano più famoso al mondo (Di giovedì 18 marzo 2021) Stasera in tv, in prima serata, andrà in onda il film sul musicista che scalò le classifiche internazionali. Alla regia Lucio Pellegrini Stasera in tv, alle 21:25, su Rai1, andrà in onda Carosello Carosone. Il film del 2021, diretto da Lucio Pellegrini e basato sulla vita del musicista Renato Carosone, è stato realizzato come omaggio al centenario della sua nascita. La pellicola di genere biografico prende il nome proprio dal primo album di Renato Carosone e il suo Quartetto, Carosello Carosone, pubblicato nel 1954. Il cast include: Eduardo Scarpetta: Renato Carosone Vincenzo Nemolato: Gennaro "Gegè" Di Giacomo Ludovica Martino: Italia "Lita" Levidi Nicolò Pasetti: Peter Van Wood Flavio Furno: Nicola "Nisa" Salerno Davide Lorino: Mariano "Calibi" Rapetti Tony

