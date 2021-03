Stasera in TV 18 marzo, cosa vedere: Carosello Carosone o L’Isola dei Famosi (Di giovedì 18 marzo 2021) Stasera in TV cosa vedere: Carosello Carosone su Rai 1, Su Canale 5 L’Isola dei Famosi, Diretta Europa League su TV8 Ecco cosa verrà trasmesso Stasera giovedì 18 marzo sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 appuntamento con il film “Carosello Carosone” con: Edoardo Scarpetta, Vincenzo Nemolato, Ludovica Martino, Nicolò Pasetti, Flavio Furno, Davide Lorino, Tony Laudadio e Marianna Fontana. Su Rai 2 in onda alle 21.20 il nuovo programma di Francesca Parisella “Anni 20”. In onda su Rai 3 alle 21.20 il film drammatico “The Wife – Vivere nell’ombra” di Bjorne Runge. Tra gli attori: Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater e Max Irons. Ti ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 marzo 2021)in TVsu Rai 1, Su Canale 5dei, Diretta Europa League su TV8 Eccoverrà trasmessogiovedì 18sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 appuntamento con il film “” con: Edoardo Scarpetta, Vincenzo Nemolato, Ludovica Martino, Nicolò Pasetti, Flavio Furno, Davide Lorino, Tony Laudadio e Marianna Fontana. Su Rai 2 in onda alle 21.20 il nuovo programma di Francesca Parisella “Anni 20”. In onda su Rai 3 alle 21.20 il film drammatico “The Wife – Vivere nell’ombra” di Bjorne Runge. Tra gli attori: Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater e Max Irons. Ti ...

