Spezia-Cagliari (20 marzo ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 18 marzo 2021) Lo Spezia aveva costruito una parte cospicua del proprio percorso verso la salvezza sul rendimento in trasferta, ma le ultime tre sconfitte esterne contro Fiorentina, Juve e Atalanta hanno rallentato la corsa e contro il Cagliari sarà un vero scontro diretto per tre punti che darebbero ossigeno a entrambe. I rossoblu hanno pagato dazio a InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

