Speranza: “Il Covid non ha fatto sparire le altre patologie, è necessario investire nella sanità pubblica e nella prevenzione” – Video (Di giovedì 18 marzo 2021) “Veniamo da un anno difficilissimo, tutto il Sistema sanitario nazionale ha avuto come obiettivo quello di combattere il Covid. Eppure dobbiamo guardare alla sanità e alla salute come a un problema complessivo, più largo, perché la presenza del Covid non fa scomparire tutto il resto, ci sono altre patologie che meritano attenzione. Guai ad abbassare la guardia, il Covid non fa scomparire i tumori e le altre malattie“. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, introducendo i lavori della tavola rotonda ‘Gli ingredienti della prevenzione. Qualità, quantità e preparazione’ promossa dalla LILT in occasione della settimana nazionale per la prevenzione oncologica. “Dobbiamo puntare con ogni energia sul nostro Sistema ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) “Veniamo da un anno difficilissimo, tutto il Sistema sanitario nazionale ha avuto come obiettivo quello di combattere il. Eppure dobbiamo guardare allae alla salute come a un problema complessivo, più largo, perché la presenza delnon fa scomparire tutto il resto, ci sonoche meritano attenzione. Guai ad abbassare la guardia, ilnon fa scomparire i tumori e lemalattie“. Così il ministro della Salute, Roberto, introducendo i lavori della tavola rotonda ‘Gli ingredienti della. Qualità, quantità e preparazione’ promossa dalla LILT in occasione della settimana nazionale per laoncologica. “Dobbiamo puntare con ogni energia sul nostro Sistema ...

Advertising

PaoloGentiloni : Oggi l’Italia ricorda le vittime del #Covid. L’anno più lungo della nostra vita, il più buio per chi ha perso una p… - crocerossa : “Oggi commemoriamo oltre centomila vittime, ma celebriamo anche il coraggio di chi continua a essere in prima linea… - guerini_lorenzo : La memoria del #18marzo conservi per sempre il dolore e la speranza di un popolo. Nella #GiornataNazionale dedicata… - maurotedesco68 : RT @emifittipaldi: L'Italia è quel paese dove, centomila morti dopo, a Lega infila nel Cts un ingegnere campione di bridge. Uno che per mes… - Zampaglion : RT @andiamoviaora: Quindi se ho preso il Covid devo vaccinarmi, mettere la mascherina, mantenere le distanze. Se non ho avuto il Covid dev… -