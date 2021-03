Spallanzani | 192 pazienti ricoverati | 24 in terapia intensiva

(Di giovedì 18 marzo 2021) Roma – “Ipositivi al tampone per la ricerca del Sars-CoV 2 sono in totale 192 (+7 rispetto a ieri). Di questi, 24(come ieri) necessitano di”. E’ quanto si legge nell’odierno bollettino medico diffuso dall’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro’ di Roma. “Idimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali- si legge ancora- sono a questa mattina 2.157”.

E una media giornaliera di,57. Quindi la cinquantunesima settimana era andata in questo modo: ... Ai laboratori dellosono stati inviati altri tamponi, sui quali si stanno effettuando ...In provincia di Frosinone il Seresmi delloha registrato finora 39 casi di varianti. Ma ... E una media giornaliera di,57. Infine, la settimana numero 53: 97 casi il primo marzo, 170 il ...L'INMI Spallanzani ha diramato il bollettino medico numero 413 del 18 marzo 2021: "In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 192 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV- ...