Spagna, sì alla legge sull'eutanasia: i parlamentari favorevoli in piedi ad applaudire dopo il voto – Video (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Parlamento spagnolo vota una legge che legalizza l'eutanasia diventando una delle poche nazioni a consentire ai malati terminali o gravemente feriti di porre fine alla propria sofferenza. Il voto, passato con 202 favorevoli e 141 contrari e due astensioni nella camera da 350 seggi, fa della Spagna la quarta nazione europea a depenalizzare il suicidio assistito, insieme a Olanda, Belgio e Lussemburgo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

