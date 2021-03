Spagna | sì alla legge su eutanasia e suicidio medicalmente assistito | il Parlamento approva con 202 favorevoli e 141 contrari

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ilspagnolo ha definitivamente accolto la proposta disulla legalizzazione dell’. Accolta, come riporta El Pais, la richiesta promossa dal gruppo socialista, con la spinta dei familiari delle persone che hanno chiesto aiuto per morire e con il sostegno di un milione di firme. Il provvedimento è passato con 202 voti, isono stati 141 mentre le astensioni solamente due. Dopo la votazione di oggi, laentrerà in vigore entro tre mesi. Ben delineati i confini entro i quali si potrà applicare l’. La persona dovrà “soffrire di una grave e incurabile malattia o di una condizione grave, cronica e invalidante”. La misura disciplina sia l’, con “somministrazione diretta di una sostanza al ...

15.36, sì definitivo a legge eutanasia Approvata in Spagna la legge che legalizza l'eutanasia. L'ok definitivo è arrivato con il sì alla Camera, favorevoli 202 deputati su 350. Voti contrari 141, astensioni 2. In vigore entro 3 mesi La Spagna è il ... Vox, partito di estrema destra, ha reagito dicendo che il governo "ha consumato l'attuazione della cultura della morte in Spagna. Non sarà per sempre". A opporsi alla legge è stato anche il Partito ...