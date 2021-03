Spagna, il Senato dà il via libera all’eutanasia: la svolta storica (Di giovedì 18 marzo 2021) svolta storica in Spagna, dove il Senato ha votato a favore della legge sull’eutanasia. Entrerà in vigore entro 3 mesi Dopo un lungo movimento supportato dai socialisti, questa mattina è arrivata una svolta storica in Spagna: l’approvazione della legge sull’eutanasia. Il Parlamento ha votato con 202 voti a favore, 141 contrari e 2 astensioni. Si L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 marzo 2021)in, dove ilha votato a favore della legge sull’eutanasia. Entrerà in vigore entro 3 mesi Dopo un lungo movimento supportato dai socialisti, questa mattina è arrivata unain: l’approvazione della legge sull’eutanasia. Il Parlamento ha votato con 202 voti a favore, 141 contrari e 2 astensioni. Si L'articolo proviene da Inews.it.

