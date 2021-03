Spagna: approvata legge per l’eutanasia (Di giovedì 18 marzo 2021) Madrid, 18 mar. (Adnkronos) – La Spagna ha approvato oggi l’eutanasia. La nuova legge ha ricevuto 202 voti a favore, 141 contrari e due astensioni, riferiscono i media spagnoli. l’eutanasia entrerà in vigore fra tre mesi e potrà essere richiesta da chi “soffre di un’infermità grave e incurabile o una malattia grave, cronica e invalidante”. (segue) L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 marzo 2021) Madrid, 18 mar. (Adnkronos) – Laha approvato oggi. La nuovaha ricevuto 202 voti a favore, 141 contrari e due astensioni, riferiscono i media spagnoli.entrerà in vigore fra tre mesi e potrà essere richiesta da chi “soffre di un’infermità grave e incurabile o una malattia grave, cronica e invalidante”. (segue) L'articolo proviene da Ildenaro.it.

