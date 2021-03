Spagna | approvata la legge sull’eutanasia Radicali | “Ora anche in Italia”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 18 marzo 2021) Madrid, 18 mar – Inil Congresso dei deputati ha approvato in via definitiva con 202 voti a favore e 141 contrari la. Le voci contrarie sono state quelle del Partito popolare e di Vox., cosa prevede laLaentrerà in vigore tra tre mesi. In, quindi, i cittadini che soffrono di malattie incurabili, croniche e invalidanti o che sono in fase terminale e che sono vittime di “sofferenze intollerabili” potranno porvi fine “in modo cosciente, volontario e informato”. Chi opterà per questa scelta lo potrà fare per mano propria o con un aiuto, ma con la supervisione dei medici. L’età richiesta per ottenere l’eutansia è maggiore ai 18 anni e gli individui dovranno essere “coscienti” al ...