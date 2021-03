Sorteggio di Champions League 19 marzo | dove vederlo

(Di giovedì 18 marzo 2021) Domani, venerdì 192021, si terrà ildidei quarti di finale a partire dalle ore 12 a Nyon(Svizzera). Nell’urna saranno presenti gli otto club che hanno superato gli ottavi di finale.vedere il? Ildei quarti di finale disarà trasmesso su Mediaset(canale 20), Sky Sport 24, Sky Sport Football, Now Tv, e anche in streaming su Sky go. Tutte le partite diLe squadre qualificate ai quarti Ecco l’elenco delle squadre che si sono qualificate ai quarti di finale dellaLegue e che parteciperanno quindi al. -Porto(Portogallo) -Manchester ...

...tecnico UEFA Clicca qui per guardare tutti i Player of the Match ufficiali di UEFALeague ... Saúl Ñíguez, Carrasco (Dembélé 53'); Suárez (Correa 59'), João Félix Prossima tappa Il...Corpo articolo Ildei quarti di finale e delle semifinali di UEFALeague verrà trasmesso in diretta streaming venerdì 19 marzo da mezzogiorno su UEFA.com.quarti di finale BAYERN (GER) ...Domani, venerdì 19 marzo 2021, si terrà il sorteggio di Champions League dei quarti di finale a partire dalle ore 12 a Nyon(Svizzera). Nell’urna saranno presenti gli otto club che hanno superato gli o ...Gli ottavi di finale di Champions League hanno confermato le ... era preventivabile già dopo l'esito del sorteggio, è inaspettata invece l'eliminazione della Juventus contro il Porto.