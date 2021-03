Sophia Loren a 86 anni vive davvero qui: una casa bellissima, le [FOTO] (Di giovedì 18 marzo 2021) Vi siete mai chiesti dove vive Sophia Loren? Un successo impareggiabile, una bellezza senza tempo e un’eleganza innata. Ma anche una vita degna delle più grandi star: dunque le case in cui ha abitato non possono essere da meno. C’è da trattenere il fiato di fronte a tanta meraviglia. Nata nel 1934 sotto il nome … L'articolo Sophia Loren a 86 anni vive davvero qui: una casa bellissima, le FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 18 marzo 2021) Vi siete mai chiesti dove? Un successo impareggiabile, una bellezza senza tempo e un’eleganza innata. Ma anche una vita degna delle più grandi star: dunque le case in cui ha abitato non possono essere da meno. C’è da trattenere il fiato di fronte a tanta meraviglia. Nata nel 1934 sotto il nome … L'articoloa 86qui: una, leproviene da Velvet Gossip.

Advertising

SkyTG24 : Oscar 2021, tra poco le nomination: in corsa anche Sophia Loren e Laura Pausini. DIRETTA - lele24t : RT @lasignoradellen: Mimi, lo sai quando si piange? Quando si conosce il bene e non si può avere. E io bene non ne conosco: la soddisfazion… - lasignoradellen : Mimi, lo sai quando si piange? Quando si conosce il bene e non si può avere. E io bene non ne conosco: la soddisfaz… - denisem893 : @b4stadrama Sei più bella di Sophia loren e Monica belluci?? - fiorellaqueen91 : RT @rossbrescia: Scherzo epico a Orietta Berti, Rossella Brescia si finge Sophia Loren -