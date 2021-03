Sony presenta i nuovi controller PS5. Gamers che spettacolo (Di giovedì 18 marzo 2021) Sony, un pò a sorpresa, ha svelato i nuovi controller VR per PS5. I nuovi controller andranno ad equipaggiare la seconda generazione del visore per la Realtà Virtuale di PlayStation, annunciato a inizio anno e ancora privo di una finestra di lancio. Questi nuovi controller per PlayStation VR 2 hanno un design completamente nuovo rispetto a quelli utilizzati con il precedente caschetto. Vediamo i dettagli e le immagini. I controller next-gen per la Realtà Virtuale presentano un design di forma sferica unico ed ergonomico, pensato per garantire una notevole comodità anche dopo sessioni di gioco prolungate. I nuovi controller VR integrano alcune funzionalità chiave già viste nel ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 18 marzo 2021), un pò a sorpresa, ha svelato iVR per PS5. Iandranno ad equipaggiare la seconda generazione del visore per la Realtà Virtuale di PlayStation, annunciato a inizio anno e ancora privo di una finestra di lancio. Questiper PlayStation VR 2 hanno un design completamente nuovo rispetto a quelli utilizzati con il precedente caschetto. Vediamo i dettagli e le immagini. Inext-gen per la Realtà Virtualeno un design di forma sferica unico ed ergonomico, pensato per garantire una notevole comodità anche dopo sessioni di gioco prolungate. IVR integrano alcune funzionalità chiave già viste nel ...

Advertising

HelpMeTechNow : Sony, un pò a sorpresa, ha svelato i nuovi controller VR per PS5. I nuovi controller andranno ad equipaggiare la … - CeotechI : RT @CeotechI: Sony presenta oggi HT-S40R, un nuovo impianto audio ad alte prestazioni... - #sony #soundbar #hometheater #cinema #surround #… - CeotechI : RT @CeotechI: Sony presenta oggi SRS-XB13, uno speaker wireless compatto... - #sony #speaker #music #audio #motivation #speakers #author #s… - Waleed_Nohur : RT @sonyitalia: Sony presenta SRS-XB13: tutta la potenza di EXTRA BASS in uno speaker ultracompatto. Per maggiori informazioni visita https… - sonyitalia : Sony presenta SRS-XB13: tutta la potenza di EXTRA BASS in uno speaker ultracompatto. Per maggiori informazioni visi… -