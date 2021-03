Sondaggio, secondo il 62% dei votanti, solo la Roma sarebbe andata ai quarti tra le italiane (Di venerdì 19 marzo 2021) Europa League, ritorno degli ottavi: chi andrà ai quarti tra le italiane? Roma (62%) Milan e Roma (33%) Nessuna delle due (3%) Milan (2%) Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Europa League, ritorno degli ottavi: chi andrà aitra le(62%) Milan e(33%) Nessuna delle due (3%) Milan (2%) Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

GiorgiaMidili1 : RT @labbradiveleno: apriamo un sondaggio secondo voi ilary tra quanto tempo litigherà con massimiliano #isola - labbradiveleno : apriamo un sondaggio secondo voi ilary tra quanto tempo litigherà con massimiliano #isola - jarryscotto : @torisaltata è il sondaggio per il secondo posto - Rossana1955 : RT @Libero_official: Paolo #Gentiloni è il quarto leader più apprezzato in Italia: piace al 46% degli italiani secondo il #sondaggio Demos.… - nando_saviano : @ilgiornale Cioè, secondo il sondaggio, per gli Italiani conta la quantità piuttosto che la qualità dei vaccini? Cose da pazzi ... -