Sondaggi politici elettorali oggi 18 marzo 2021 | l’asse Letta-Conte supera l’alleanza Salvini-Meloni

(Di giovedì 18 marzo 2021)18formato da Enricoe Giuseppeavrebbe più consensi delsovranista composta da Matteoe Giorgia. A rivelarlo è l’ultimoo di Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, durante la trasmissione Di Martedì del 16. Una situazione inaspettata solo fino a qualche settimana fa e probabilmente condizionata dall’effetto novità con cui sia Enricoche Giuseppestanno portando in alto i propri partiti, il Pd e il M5s. ...

Advertising

pfmajorino : I sondaggi sul 'gradimento' dei politici lasciano sempre il tempo che trovano. Ma è impressionante, e nel disastro… - RiminiViva : RT @pfmajorino: I sondaggi sul 'gradimento' dei politici lasciano sempre il tempo che trovano. Ma è impressionante, e nel disastro 'confor… - Hastala41396211 : RT @pfmajorino: I sondaggi sul 'gradimento' dei politici lasciano sempre il tempo che trovano. Ma è impressionante, e nel disastro 'confor… - albertoorselli : RT @pfmajorino: I sondaggi sul 'gradimento' dei politici lasciano sempre il tempo che trovano. Ma è impressionante, e nel disastro 'confor… - MovengoAnchio : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici: gli italiani preferiscono #Letta e #Conte a #Salvini e #Meloni al governo -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Dopo aver analizzato i dati di SWG , andiamo a scoprire quali sono gli aggiornamenti che arrivano daidi Demopolis a quasi un mese dalla nascita del governo Draghi. In cima alla classifica troviamo al Lega : il Carroccio guidato da Matteo Salvini si attesta al 23,2%. Da segnalare il .../ Lega al 23,2%, FdI scavalca il Pd. Male Italia Viva: è al 2% Uno dei commenti più recenti sul tema è quello dell'ex viceministro Marina Sereni ai microfoni di Sky Tg 24: "Da ...Il nuovo Segretario PD Enrico Letta ha riproposto l'estensione del diritto di voto ai sedicenni. Ma chi potrebbe avvantaggiarsene?L’evidente sbandamento della gestione del vaccino Astrazeneca, prima dato per sicuro, tanto da estenderne l’uso oltre la soglia di età inizialmente prevista, poi per ...