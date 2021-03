Sky Sport - Presentata la stagione motorsport 2021 (Di giovedì 18 marzo 2021) A pochi giorni dall'inizio del Mondiale di Formula 1, Sky ha svelato oggi la sua ricca programmazione motorSport per la stagione 2021 che permetterà agli abbonati di godere di 330 gare in 22 diversi campionati fino a dicembre, per 1200 ore di diretta, grazie anche all'integrazione degli eventi proposti dai canali di EuroSport. In pole position, ovviamente, ci sono i campionati più importanti delle due e quattro ruote, come Formula 1, MotoGP, Superbike e Formula E. Sky Sport F1, c'è anche Rosberg. Per quanto riguarda le quattro ruote, la Formula 1 è la punta di diamante della programmazione e il canale di riferimento resta Sky Sport F1 (canale 207) che, quest'anno, vedrà nella squadra anche il campione del mondo Nico Rosberg, nuovo volto di Sky grazie alla sinergia tra Sky UK e Sky DE. ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 18 marzo 2021) A pochi giorni dall'inizio del Mondiale di Formula 1, Sky ha svelato oggi la sua ricca programmazione motorper lache permetterà agli abbonati di godere di 330 gare in 22 diversi campionati fino a dicembre, per 1200 ore di diretta, grazie anche all'integrazione degli eventi proposti dai canali di Euro. In pole position, ovviamente, ci sono i campionati più importanti delle due e quattro ruote, come Formula 1, MotoGP, Superbike e Formula E. SkyF1, c'è anche Rosberg. Per quanto riguarda le quattro ruote, la Formula 1 è la punta di diamante della programmazione e il canale di riferimento resta SkyF1 (canale 207) che, quest'anno, vedrà nella squadra anche il campione del mondo Nico Rosberg, nuovo volto di Sky grazie alla sinergia tra Sky UK e Sky DE. ...

