Sky Sport F1, Nico Rosberg nuovo acquisto (Di giovedì 18 marzo 2021) Sky Sport F1 e Nico Rosberg insieme nella nuova stagione di F1. L’ex campione del mondo entra nella famiglia di Sky Sport F1 nel ruolo di commentatore. Lo ha annunciato la stessa emittente televisiva, presentando il palinsesto in vista della mondiale che partirà ufficialmente il 28 marzo con il GP del Bahrein. Sky Sport seguirà tutte e 23 le gare del campionato, il canale di riferimento rimarrà il 207. Sky Sport F1, Rosberg prenderà il posto di Jacques Villeneuve Tra le tante novità della stagione 2021, una in particolare riguarda solo ed esclusivamente Sky, il colosso televisivo che da anni detiene i diritti di trasmissione della Formula Uno. Sky Sport F1 ha infatti accolto in squadra Nico Rosberg, ex pilota e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) SkyF1 einsieme nella nuova stagione di F1. L’ex campione del mondo entra nella famiglia di SkyF1 nel ruolo di commentatore. Lo ha annunciato la stessa emittente televisiva, presentando il palinsesto in vista della mondiale che partirà ufficialmente il 28 marzo con il GP del Bahrein. Skyseguirà tutte e 23 le gare del campionato, il canale di riferimento rimarrà il 207. SkyF1,prenderà il posto di Jacques Villeneuve Tra le tante novità della stagione 2021, una in particolare riguarda solo ed esclusivamente Sky, il colosso televisivo che da anni detiene i diritti di trasmissione della Formula Uno. SkyF1 ha infatti accolto in squadra, ex pilota e ...

Advertising

SkySportF1 : ?? NICO ROSBERG HA UN MESSAGGIO PER VOI ?? Nuovo ingresso nella squadra di Sky Sport F1 ?? Il Campione del mondo 2016… - SkySportF1 : Formula 1, il Mondiale 2021 è su Sky Sport: tutto sulla stagione. Arriva @NicoRosberg ! #SkyMotori #SkyMotoriDay - SkySportMotoGP : ?? #MM93 TORNA IN PISTA A BARCELLONA ?? E mette alla prova le sue condizioni con una RC213V-S: le prime immagini dal… - vtdm90 : Ora a Sky Sport 24 ' Lazio uscita con onore ' : aggregate 6-2 , nonostante il Bayern si sia praticamente riposato per 3 tempi su 4. - ManuFilippone95 : RT @SkySport: Daniele De Rossi torna in Nazionale: sarà collaboratore tecnico di Mancini -