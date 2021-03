Sky pronta per la stagione motori: 36 weekend in pista con 330 gare live (Di giovedì 18 marzo 2021) Sky pronta per la nuova stagione dei motorsports: circa 330 gare tra Formula 1, MotoGP, Superbike e la novità della Formula E, oltre a tanti altri campionati a due e quattro ruote. In tutto, la pay-tv offrirà una copertura straordinaria per 10 mesi a motori sempre accesi, per un totale di 36 fine settimana. Tanti eventi in successione e oltre 1.200 ore di corse in diretta su Sky Q (visibile anche sull’app Sky Go) via satellite e via internet, su NOW Tv, il servizio in streaming di Sky, ma anche sul digitale terrestre e con alcuni eventi in chiaro su TV8. Sky trasmetterà ben 22 campionati di motorsport, con l’aggiunta degli eventi motoristici proposti dai canali Eurosport. Copertura straordinaria dunque per il Mondiale di Formula E, iniziato lo scorso febbraio, oltre a quelli di Formula 1 e Moto ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Skyper la nuovadei motorsports: circa 330tra Formula 1, MotoGP, Superbike e la novità della Formula E, oltre a tanti altri campionati a due e quattro ruote. In tutto, la pay-tv offrirà una copertura straordinaria per 10 mesi asempre accesi, per un totale di 36 fine settimana. Tanti eventi in successione e oltre 1.200 ore di corse in diretta su Sky Q (visibile anche sull’app Sky Go) via satellite e via internet, su NOW Tv, il servizio in streaming di Sky, ma anche sul digitale terrestre e con alcuni eventi in chiaro su TV8. Sky trasmetterà ben 22 campionati di motorsport, con l’aggiunta degli eventistici proposti dai canali Eurosport. Copertura straordinaria dunque per il Mondiale di Formula E, iniziato lo scorso febbraio, oltre a quelli di Formula 1 e Moto ...

Advertising

zazoomblog : Sky pronta per la stagione motori: 36 weekend in pista con 330 gare live - #pronta #stagione #motori: #weekend - sportface2016 : #Sky pronta per la stagione motori: 36 weekend in pista con oltre 1200 ore di diretta, #MotoGp #FormulaE, #Formula1… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Sky è pronta per il via della stagione motori: il programma completo) è stato pubblic… - dinoadduci : Sky è pronta per il via della stagione motori: il programma completo - esposftdepp : @NetflixIT 1. friends 2. sherlock 3. gossip girl e sono pronta ad aggiungere sky rojo alla lista -