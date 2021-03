Sinner-Karatsev oggi, ATP Dubai 2021: orario, tv, programma e streaming (Di giovedì 18 marzo 2021) Secondo quarto di finale in un ATP 500 per Jannik Sinner: dopo Rotterdam nel 2020, poco prima dello stop generale da Covid-19, l’altoatesino si presenta a Dubai con l’obiettivo di battere il russo Aslan Karatsev per andare ancora più in là. Karatsev è la grandissima sorpresa di questo inizio di stagione, con una clamorosa semifinale, e per di più da qualificato, agli Australian Open. Questo risultato lo ha trainato dritto tra i primi 50 del mondo (ora è numero 42 ATP); il ventisettenne di Vladikavkaz, non lontano dal confine con la Georgia, si è poi fermato al secondo turno a Doha, non prima di far soffrire Dominic Thiem. A Dubai ha superato Lorenzo Sonego agli ottavi. Sinner, invece, è riuscito a venire a capo prima del kazako Alexander Bublik e poi dello spagnolo Roberto Bautista ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Secondo quarto di finale in un ATP 500 per Jannik: dopo Rotterdam nel 2020, poco prima dello stop generale da Covid-19, l’altoatesino si presenta acon l’obiettivo di battere il russo Aslanper andare ancora più in là.è la grandissima sorpresa di questo inizio di stagione, con una clamorosa semifinale, e per di più da qualificato, agli Australian Open. Questo risultato lo ha trainato dritto tra i primi 50 del mondo (ora è numero 42 ATP); il ventisettenne di Vladikavkaz, non lontano dal confine con la Georgia, si è poi fermato al secondo turno a Doha, non prima di far soffrire Dominic Thiem. Aha superato Lorenzo Sonego agli ottavi., invece, è riuscito a venire a capo prima del kazako Alexander Bublik e poi dello spagnolo Roberto Bautista ...

