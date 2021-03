Sinner eliminato da un grande Karatsev ai quarti del 500 di Dubai

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo la sconfitta della scorsa settimana contro Medvedev, Janniksi ferma ancora aidi finale. Al’altoatesino ha dovuto cedere in tre set ad Aslan, che conferma ilinizio di 2021 cominciato con laprestazione all’Australian Open.bene nel primo, tropponegli altri due L’inizio di partita diè impeccabile. Nei primi due turni di servizio solo una prima non entra in campo all’altoatesino, che non concede nessun punto a. Il russo invece commette subito degli errori di troppo e cede immediatamente la battuta a Jannik, che però è costretto a restituirla nel settimo game. Nel gioco più intenso e lungo del set il russo ha infatti saputo spingere ...

Karatsev, che gareggia con una wild card, affronterà l'altoatesino Jannik per cercare di conquistare la semifinale. Oggi non prima delle ore 13.30 (le 16.30 locali), sarà in programma il match tra - Karatsev, valevole per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Dubai (Emirati Arabi Uniti,... Si ferma ai quarti di finale il 500 di Dubai di Sinner. L'altoatesino ha ceduto in tre set a Karatsev, alla seconda semifinale dell'anno.