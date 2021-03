Sindaco della Spezia smonta le panchine. E gli anziani portano le sedie (Di giovedì 18 marzo 2021) GENOVA – Con un’ordinanza che ha fatto rapidamente il giro dei social, il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, ieri aveva annunciato la rimozione fino a lunedì prossimo delle panchine nelle piazze Bastione e Sant’Agostino per evitare assembramenti nel corso del fine settimana. Stamattina le sedute sono state smontate, ma la risposta degli anziani spezzini non si è fatta attendere. Un gruppetto di amici si è presentato in piazza armato di sedie di plastica e non ha rinunciato alle quattro chiacchiere quotidiane, con mascherine e nel rispetto del distanziamento. Leggi su dire (Di giovedì 18 marzo 2021) GENOVA – Con un’ordinanza che ha fatto rapidamente il giro dei social, il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, ieri aveva annunciato la rimozione fino a lunedì prossimo delle panchine nelle piazze Bastione e Sant’Agostino per evitare assembramenti nel corso del fine settimana. Stamattina le sedute sono state smontate, ma la risposta degli anziani spezzini non si è fatta attendere. Un gruppetto di amici si è presentato in piazza armato di sedie di plastica e non ha rinunciato alle quattro chiacchiere quotidiane, con mascherine e nel rispetto del distanziamento.

