Simona Ventura racconta il suo Covid

(Di giovedì 18 marzo 2021)è uno dei tantissimi Vip risultati positivi al Covd-19. La conduttrice televisiva recentemente si è lasciata intervistare dal settimanale “Oggi” e ha rivelato come sta procedendo il suo periodo d’isolamento e come si sente; scopriamo insieme cosa hato la. Il nome della fantasticasi è andato ad aggiungere a quello della lunghissima lista di Vip risultati positivi al. Ricordiamo, che la Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

_LoZio : @Ri_Ghetto E' arrivato 2° a Sanremo ?? Ma Simona Ventura no? - DTenagneGargano : RT @postdiam: Comunque Tommy è approvato dai GRANDI della tv: - Maria De Filippi - Maurizio Costanzo - Mara Venier - Simona Ventura - Paolo… - Gia_Uss90 : @Iperborea_ CARAH FRANCESCAH FOGAR. cit Simona Ventura quando la asfaltò ?? - StraNotizie : Simona Ventura promette: “In questo nuovo programma mi rivedrete come prima del 2011. Rieccomi qui!”… - PatriziaFurlane : RT @postdiam: Comunque Tommy è approvato dai GRANDI della tv: - Maria De Filippi - Maurizio Costanzo - Mara Venier - Simona Ventura - Paolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

Corriere dello Sport.it

Dalle esperienze passate al ritorno con una nuova trasmissione, le confessioni della. Mancano due settimane al comeback diin tv, quando tornerà con Game of Games il 31 marzo. Per l'occasione la conduttrice ha rilasciato un'intervista ad Oggi in cui ha promesso che rivedremo la Super Simo (che non esclude ...torna a parlare del suo stato di salute: 'Covid? Ho avuto un focolaio di polmonite' Settimane faha annunciato di aver contratto il coronavirus . La donna l'ha scoperto ...Simona Ventura è uno dei tantissimi Vip risultati positivi al Covd-19. La conduttrice televisiva recentemente si è lasciata intervistare dal settimanale “Oggi” e ha rivelato come sta procedendo il suo ...Oggi l'Italia rende omaggio ai suoi cari che non ci sono più. Nella Giornata Nazionale delle vittime del Covid, tra i ricordi più dolorosi c'è quello di Cristina Parodi, moglie del sindaco di Bergamo ...