Silvio Garattini | “Le malattie sono la sconfitta della medicina | il Covid ci insegna la prevenzione” INTERVISTA ESCLUSIVA

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Lela. Laè una parola dimenticata nel Servizio sanitario nazionale perché dà fastidio al mercato”.non ha peli sulla lingua. Scienziato e farmacologo di fama internazionale, fondatore presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, non la manda a dire. Chiarità di pensiero, equilibrio e al tempo stesso il parlar schietto lo contraddistinguono anche in questache ha concesso a VelvetMag. Frequenti i suoi interventi sui media in questi dodici mesi di. Con lui abbiamo ripercorso il temapandemia, in cui siamo ancora immersi, anche e ...

Advertising

LegaSalvini : IL PROFESSOR SILVIO GARATTINI SENZA GIRI DI PAROLE - HuffPostItalia : Silvio Garattini: 'Rifiuto del vaccino è frutto della mancanza di cultura scientifica' - VaeVictis : RT @RobertaFerrero4: IL PROFESSOR SILVIO GARATTINI SENZA GIRI DI PAROLE - adrianobusolin : RT @RobertaFerrero4: IL PROFESSOR SILVIO GARATTINI SENZA GIRI DI PAROLE - RobertaFerrero4 : IL PROFESSOR SILVIO GARATTINI SENZA GIRI DI PAROLE -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Garattini

, fondatore e presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, analizza in un'intervista a 'Il Messaggero' le decisioni prese dall'Aifa sul siero dell'azienda ...Cosa è andato storto con AstraZeneca? A questa domanda ha risposto in un'intervista concessa all'agenzia Dire, farmacologo, presidente e fondatore dell'Istituto Mario Negri di Milano "Ancora non lo sappiamo il vaccino di Oxford è stato somministrato nel Regno Unito a 17 milioni di persone e i ...E quindi le domande che sorgono spontanee sono tante. Abbiamo dunque chiesto a Silvio Garattini, farmacologo, presidente e fondatore dell'Istituto di Ricerche farmacologiche "Mario Negri" quale sia, ...Nel decreto Sostegni potrebbe essere introdotta la possibilità - oggi non prevista per legge - di impiegare il farmacista come vaccinatore. La Regione Liguria partirà con una sperimentazione il 29 mar ...