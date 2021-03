Sileri non si nasconde: "Errori e ritardi, l'Italia ha sofferto l'impreparazione" (Di giovedì 18 marzo 2021) Luca Sablone Il sottosegretario alla Salute mette a nudo le colpe sulla gestione dell'emergenza Coronavirus: "Ecco cosa non ha funzionato fin dai primi giorni" "Alcuni sbagli sono stati fatti all'inizio. L'Italia ha sofferto l'impreparazione". Pierpaolo Sileri non si nasconde e ammette le difficoltà riscontrate dal governo Italiano nella strategia di lotta al Coronavirus. Il sottosegretario al Ministero della Salute è intervenuto in occasione di un appuntamento di approfondimento in collegamento con il Collegio Augustinianum dell'Università Cattolica di Milano per parlare dell'emergenza Covid-19 che da oltre un anno si è abbattuta sull'Italia. Presenti all'incontro anche Andrea Indini e Giuseppe De Lorenzo, note firme de ilgiornale.it e autori de Il ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Luca Sablone Il sottosegretario alla Salute mette a nudo le colpe sulla gestione dell'emergenza Coronavirus: "Ecco cosa non ha funzionato fin dai primi giorni" "Alcuni sbagli sono stati fatti all'inizio. L'hal'". Pierpaolonon sie ammette le difficoltà riscontrate dal governono nella strategia di lotta al Coronavirus. Il sottosegretario al Ministero della Salute è intervenuto in occasione di un appuntamento di approfondimento in collegamento con il Collegio Augustinianum dell'Università Cattolica di Milano per parlare dell'emergenza Covid-19 che da oltre un anno si è abbattuta sull'. Presenti all'incontro anche Andrea Indini e Giuseppe De Lorenzo, note firme de ilgiornale.it e autori de Il ...

