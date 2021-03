Sicilia, la pulizia negli ospedali alla società dell’imprenditore a giudizio per corruzione (Di giovedì 18 marzo 2021) In Sicilia c’è un’impresa che, da un anno a questa parte, fattura i servizi di pulizia resi negli ospedali di mezza isola nonostante il suo proprietario sia accusato di avere contribuito a truccare una gara d’appalto da oltre 227 milioni di euro. Protagonista di questo paradosso, che rappresenta soltanto la punta di un iceberg, è la Pfe di Salvatore Navarra. L’anno scorso la società è finita al centro dell’inchiesta che ha portato in carcere, tra gli altri, Antonio Candela. Manager, paladino di quell’antimafia che in Sicilia serba spesso sorprese e primo commissario Covid del governo guidato da Nello Musumeci, Candela è imputato (insieme a Navarra) del processo sullo scandalo corruzione nella sanità Siciliana. Con loro c’è anche Fabio Damiani, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Inc’è un’impresa che, da un anno a questa parte, fattura i servizi diresidi mezza isola nonostante il suo proprietario sia accusato di avere contribuito a truccare una gara d’appalto da oltre 227 milioni di euro. Protagonista di questo paradosso, che rappresenta soltanto la punta di un iceberg, è la Pfe di Salvatore Navarra. L’anno scorso laè finita al centro dell’inchiesta che ha portato in carcere, tra gli altri, Antonio Candela. Manager, paladino di quell’antimafia che inserba spesso sorprese e primo commissario Covid del governo guidato da Nello Musumeci, Candela è imputato (insieme a Navarra) del processo sullo scandalonella sanitàna. Con loro c’è anche Fabio Damiani, il ...

