Si scrive navigator si legge highlander. Proroga per i tremila procacciatori di lavoro (Di giovedì 18 marzo 2021) Lo stipendio dei tremila navigator italiani è salvo, almeno fino a fine anno. Erano tutti in scadenza di contratto il 30 aprile ma una norma del prossimo Decreto Sostegni Proroga tutti fino al 31 dicembre. Ad annunciarlo trionfalmente è Rossella Accoto, sottosegretario al lavoro in quota 5 stelle, prontamente lodata e incensata dall'intero gruppo parlamentare M5s che si è prodotto in una rutilante batteria di dichiarazioni di giubilo. La reazione pentastellata è tuttavia ampiamente prevedibile, visto che il ruolo dei tremila procacciatori di lavoro per chi recepisce il Reddito di cittadinanza è sempre stato rivendicato dall'ex capo politico Di Maio come una delle maggiori conquiste del defunto governo gialloverde. Molto meno comprensibile la scelta dell'attuale ...

