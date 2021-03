Si può giocare a padel dal 15 marzo con il nuovo decreto? Zona rossa e arancione (Di giovedì 18 marzo 2021) L’ultimo decreto ha scaturito alcuni interrogativi agli appassionati di sport. Tra questi, vi è la questione relativa alle modalità di praticabilità del padel, sport individuale e avente le medesime costrizioni dedicate al tennis. Le restrizioni relative al padel saranno differenziate attenzionando il ‘colore’ della regione interessata da minore o maggiore incidenza del Coronavirus. Tutto ciò in termini di propagazione numerica del contagio da Covid-19. Brutte notizie per gli appassionati residenti nelle le regioni in Zona rossa, dove i circoli pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso, dovranno restare chiusi. In attesa di conferma, le regioni in Zona rossa a partire da lunedì 15 marzo dovrebbero essere Provincia di Bolzano, Provincia di ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) L’ultimoha scaturito alcuni interrogativi agli appassionati di sport. Tra questi, vi è la questione relativa alle modalità di praticabilità del, sport individuale e avente le medesime costrizioni dedicate al tennis. Le restrizioni relative alsaranno differenziate attenzionando il ‘colore’ della regione interessata da minore o maggiore incidenza del Coronavirus. Tutto ciò in termini di propagazione numerica del contagio da Covid-19. Brutte notizie per gli appassionati residenti nelle le regioni in, dove i circoli pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso, dovranno restare chiusi. In attesa di conferma, le regioni ina partire da lunedì 15dovrebbero essere Provincia di Bolzano, Provincia di ...

Advertising

amsicora27 : RT @Bonner_one: Quindi prima di Juve Napoli le squadre con i positivi erano costrette a giocare perdendo anche malamente. Da quel momento i… - ResiannaM : RT @Bonner_one: Quindi prima di Juve Napoli le squadre con i positivi erano costrette a giocare perdendo anche malamente. Da quel momento i… - mattiatodisco : può dire con certezza che sia meglio per i nerazzurri giocare il 7 aprile in una settimana con tre impegni e non qu… - Nicg36512683 : @AvvMarco80 @FrancescoOrdine Ti batti talmente tanto per L’equità che avevi giocato una settimana prima col Genoa c… - cessoteam : @tennis_gifs @DKasatkina Ti si devono SPAPPOLARE LE GINOCCHIA...non devi più giocare...una CESSA del genere non può CIRCOLARE! -

Ultime Notizie dalla rete : può giocare RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: in campo, si comincia! ... per i risultati di Serie C si torna a giocare! (agg. di Claudio Franceschini) Risultati Serie ... ma lo stesso si può dire del Novara che nel torneo cadetto è stato protagonista fino a pochi anni ...

Il sosia del NES mini con 500 giochi inclusi è in offerta a 16,99 euro ... accenderla e scegliere il titolo dal menu per cominciare a giocare subito. Serve solo un ... si può comprare in offerta lampo su TomTop praticamente a metà prezzo: la pagate 16,99 euro . L'offerta è ...

Ius soli, un libro svela i falsi miti sulla riforma della cittadinanza La Repubblica ... per i risultati di Serie C si torna a! (agg. di Claudio Franceschini) Risultati Serie ... ma lo stesso sidire del Novara che nel torneo cadetto è stato protagonista fino a pochi anni ...... accenderla e scegliere il titolo dal menu per cominciare asubito. Serve solo un ... sicomprare in offerta lampo su TomTop praticamente a metà prezzo: la pagate 16,99 euro . L'offerta è ...