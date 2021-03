Si barrica in casa e minaccia la polizia: paura in periferia (Di giovedì 18 marzo 2021) paura nella periferia di Milano, zona San Siro, dove un uomo si è barricato in casa e ha continuato a minacciare sia la polizia che gli altri condomini. Un uomo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 18 marzo 2021)nelladi Milano, zona San Siro, dove un uomo si èto ine ha continuato are sia lache gli altri condomini. Un uomo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

RedazioneLaNews : #Milano Milano, uomo si barrica in casa e minaccia di far saltare tutto: 'Non entrate, ho le bombe' - Yogaolic : #Milano, uomo si barrica in casa e minaccia di far saltare tutto: 'Non entrate, ho le bombe' - Anitaramar1 : @alerex28 @ladyonorato La nonna ha detto che si barrica in casa. - SardiniaPost : Si barrica in casa e minaccia i genitori: 46enne si ferisce con una coltellata - #Sardegna - sardanews : Paura a Pirri, si barrica in casa e minaccia i genitori con un coltello -