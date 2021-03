Shopping di famiglia per Belen con Santiago che cerca le attenzioni di Antonino (Foto) (Di giovedì 18 marzo 2021) Prima lo Shopping tutti e tre insieme e poi Belen, Santiago e Antonino tornano a casa, la rivista Chi pubblica le Foto della famiglia tra coccole e abbracci ma anche capricci. Santiago è abituato ad essere sempre al centro dell’attenzione e Antonino Spinalbese per lui è un compagno di giochi perfetto. Belen è sempre attenta alle esigenze di suo figlio ma Antonino è un bambino e i capricci arrivano anche per lui, anche se non supera mai il limite. E’ bellissima la showgirl argentina in jeans, con il pancino che inizia a vedersi. Le forme arrotondate e la serenità sempre sul volto, attende Luna Marì con tutto l’amore del mondo e mentre Antonino la coccola e protegge, Santiago ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 marzo 2021) Prima lotutti e tre insieme e poitornano a casa, la rivista Chi pubblica ledellatra coccole e abbracci ma anche capricci.è abituato ad essere sempre al centro dell’attenzione eSpinalbese per lui è un compagno di giochi perfetto.è sempre attenta alle esigenze di suo figlio maè un bambino e i capricci arrivano anche per lui, anche se non supera mai il limite. E’ bellissima la showgirl argentina in jeans, con il pancino che inizia a vedersi. Le forme arrotondate e la serenità sempre sul volto, attende Luna Marì con tutto l’amore del mondo e mentrela coccola e protegge,...

