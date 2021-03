Shipping, il motore per la ripresa capace di moltiplicare per tre ogni posto di lavoro (Di giovedì 18 marzo 2021) "lavoro marittimo e investimenti nello scenario post Covid: Shipping, un motore per la ripresa e per il lavoro" È questo il titolo del Webinar organizzato da Assarmatori con Conftrasporto e ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di giovedì 18 marzo 2021) "marittimo e investimenti nello scenario post Covid:, unper lae per il" È questo il titolo del Webinar organizzato da Assarmatori con Conftrasporto e ...

Shipping: Giovannini promette "Massima attenzione" - Shipping e Cantieri - Mare Agenzia ANSA Shipping: Giovannini promette "Massima attenzione" (ANSA) - GENOVA, 18 MAR - Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini assicura che l'attenzione sul settore marittimo e portuale "è massima" e sottolinea che nel Pn ...

Trasporti: Assarmatori, la distribuzione delle risorse sia equa "La modifica del regime di aiuto al settore, imposta dalla Commissione Ue, deve consentire non solo la necessaria estensione dei benefici previsti dalla legge italiana sul registro internazionale alle ...

