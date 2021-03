Shakhtar-Roma, Cristante: “Grande partita, lotteremo per l’accesso in Champions” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Abbiamo fatto due grandi partite, tra andata e ritorno. Nel secondo tempo siamo riusciti a chiuderla definitivamente. In Italia, ogni partita è difficile dal punto di vista tattico, mentre in Europa qualche spazio in più si può trovare. Comunque dobbiamo fare meglio e riscattare la vittoria a Parma. In campionato siamo lì e dobbiamo giocarci l’accesso in Champions League“. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport, Bryan Cristante, dopo la vittoria della Roma contro lo Shakhtar Donetsk, agli ottavi dell’Europa League 2020/2021. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) “Abbiamo fatto due grandi partite, tra andata e ritorno. Nel secondo tempo siamo riusciti a chiuderla definitivamente. In Italia, ogniè difficile dal punto di vista tattico, mentre in Europa qualche spazio in più si può trovare. Comunque dobbiamo fare meglio e riscattare la vittoria a Parma. In campionato siamo lì e dobbiamo giocarciinLeague“. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport, Bryan, dopo la vittoria dellacontro loDonetsk, agli ottavi dell’Europa League 2020/2021. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : ROMA AI QUARTI DI FINALE ???????? Dopo il 3-0 dell'andata all'Olimpico, i giallorossi vincono anche in casa dello Shak… - iambolar : FT: Arsenal 0-1 Olympiacos (Agg: 3-2) Molde 2-1 Granada (Agg: 2-3) Shakhtar 1-2 Roma (Agg: 1-5) Dinamo Zagreb 2-0… - DiMarzio : #ShakhtarRoma, le scelte ufficiali dei due allenatori per la gara di #UEL - Mediagol : Shakhtar-#Roma, Fonseca: 'Era importante. Quarto posto in #SerieA? La differenza con le altre squadra è una sola'… - VoyagerHero : #Shakhtar-Roma, #Fonseca: “#Ibanez non #Ricordava #Nulla del #Match” -