Shakhtar-Roma | Borja Mayoral | “Contento per la qualificazione e per la doppietta”

"È stata una partita molto dura per noi, loro giocano bene a calcio. Abbiamo sofferto, ma siamo riusciti a superare il turno, che è la cosa più importante. Ogni partita è diversa, allo Shakhtar piace giocare con la palla tra i piedi e noi dovevamo essere più difensivi. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento e pensare alla partita contro il Napoli. Se sarò titolare al posto di Dzeko? Decide il mister, oggi sono Contento per i due gol". Lo ha detto Borja Mayoral, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria della Roma contro lo Shakhtar Donetsk, agli ottavi dell'Europa League 2020/2021. SportFace.

