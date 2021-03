Shakhtar-Roma 1-2, le pagelle: Mayoral torna "Re di Coppa", Cristante perfetto (Di giovedì 18 marzo 2021) Le pagelle della Roma dopo la gara con lo Shakhtar degli ottavi di ritorno di Europa League 2020-21. Leggi su 90min (Di giovedì 18 marzo 2021) Ledelladopo la gara con lodegli ottavi di ritorno di Europa League 2020-21.

Advertising

DiMarzio : #ShakhtarRoma, le scelte ufficiali dei due allenatori per la gara di #UEL - OfficialASRoma : Era nella fase a gironi della Champions League 2007-08. Altre statistiche in vista di #ShakhtarRoma ?? - ZZiliani : È vero che l’#ELeague non è la #Champions; ma è anche vero che il #Manchester è meglio del #Porto e che lo… - Dulo671 : RT @lorenzofares: Domani sul cartoncino del sorteggio dei quarti di #EuropaLeague (non si sa se trasmesso in Italia, dipende da San Siro)… - IlgiallorossoIt : La Roma stacca il pass per i quarti di finale di Europa League. Dopo il 3-0 dell’andata, i giallorossi vincono anch… -