Shakhtar-Roma 1-2 diretta: ancora Mayoral, doppietta per lo spagnolo (Di giovedì 18 marzo 2021) 30'st Fuori Pedro, dentro El Shaaarwy, ultimo cambio per il tecnico portoghese. 27'st GOL Roma: Arriva il raddoppio per la Roma. ancora con Mayoral. Pedro per Carles Perez... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 18 marzo 2021) 30'st Fuori Pedro, dentro El Shaaarwy, ultimo cambio per il tecnico portoghese. 27'st GOL: Arriva il raddoppio per lacon. Pedro per Carles Perez...

Advertising

DiMarzio : #ShakhtarRoma, le scelte ufficiali dei due allenatori per la gara di #UEL - OfficialASRoma : Era nella fase a gironi della Champions League 2007-08. Altre statistiche in vista di #ShakhtarRoma ?? - ZZiliani : È vero che l’#ELeague non è la #Champions; ma è anche vero che il #Manchester è meglio del #Porto e che lo… - PagineRomaniste : 82’ - Bellissima parata di Pau Lopez. Ci prova Marlos con il tiro a giro, lo spagnolo però compie un vero e proprio… - PagineRomaniste : 80’ - Rischio per la Roma. Bruno Peres appoggia la mano sulla spalla di Sudakov, l’arbitro però non fischia il rigo… -