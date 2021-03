Shakhtar - Roma 0 - 0 diretta: iniziata la partita a Kiev (Di giovedì 18 marzo 2021) 3'pt Compatta la Roma , con il baricentro alto, che cerca di non concedere spazio agli ucraini. La formazione giallorossa sempre pronta poi a trovare la profondità. 1'pt Sono passati 20'' e la Roma ha ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 marzo 2021) 3'pt Compatta la, con il baricentro alto, che cerca di non concedere spazio agli ucraini. La formazione giallorossa sempre pronta poi a trovare la profondità. 1'pt Sono passati 20'' e laha ...

Advertising

OfficialASRoma : Era nella fase a gironi della Champions League 2007-08. Altre statistiche in vista di #ShakhtarRoma ?? - ZZiliani : È vero che l’#ELeague non è la #Champions; ma è anche vero che il #Manchester è meglio del #Porto e che lo… - RadioRadioWeb : ??? Fine primo tempo 0?? - 0?? tra Shakhtar e Roma: tutto sotto controllo per gli uomini di Fonseca, che sono a u… - siamo_la_Roma : ?? 0-0 dopo i primi 45 minuti ?? Tra poco il secondo tempo #ASRoma #ShakhtarDonetskRoma - calciomercatoit : 7? #ShakhtarRoma - le pagelle del primo tempo: bene #Kumbulla tra i giallorossi -